АТР утвердила новые правила проведения матчей в жару

В минувшем сезоне теннисисты испытывали проблемы со здоровьем на турнирах американской серии. В финале «Мастерса» в Цинциннати итальянец Янник Синнер был вынужден сняться с финального матча против испанца Карлоса Алькараса из-за проблем со здоровьем на фоне жары. Также в конце сезона на соревнованиях в Азии спортсмены жаловались на плохое самочувствие из-за погодных условий в Шанхае.