АТР утвердила новые правила проведения матчей в жару

Совет директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) одобрил введение нового правила, касающегося проведения матчей в условиях жары, сообщает пресс-служба организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Depositphotos

Новое правило вступит в силу с сезона 2026 года. Оно основано на показателе температуры по влажному термометру (WBGT, Wet Bulb Globe Temperature) и устанавливает четкие пороговые значения для мер по охлаждению и приостановке игры в матчах из трех сетов в одиночном разряде.

Согласно новому правилу, теннисист может запросить 10‑минутный перерыв на охлаждение после второго сета, если температура влажного термометра достигнет 30,1 градуса по Цельсию. Во время паузы спортсмены могут попить, переодеться, принять душ и получить консультацию тренера при наблюдении медицинского персонала АТР. Если температура превысит 32,2 градуса, игра будет приостановлена.

«Новое правило обеспечивает структурированный, подкрепленный медицинскими данными подход к борьбе с жарой с целью защиты здоровья игроков, а также улучшения условий для зрителей, официальных лиц и персонала турнира», — говорится в заявлении на официальном сайте АТР.

В минувшем сезоне теннисисты испытывали проблемы со здоровьем на турнирах американской серии. В финале «Мастерса» в Цинциннати итальянец Янник Синнер был вынужден сняться с финального матча против испанца Карлоса Алькараса из-за проблем со здоровьем на фоне жары. Также в конце сезона на соревнованиях в Азии спортсмены жаловались на плохое самочувствие из-за погодных условий в Шанхае.


