День в истории: 25 января 2014 года Ли На стала первым представителем Азии, победившим на Australian Open

Можно сказать, что китаянке досталась не самая сложная сетка на турнире. Например, в четвертьфинале, полуфинале и финале Ли На встретилась на корте с итальянкой Флавией Пеннеттой, канадкой Эжени Бушар и словачкой Доминикой Цибулковой. Это крепкие спортсменки, но ни одна из них на тот момент не побеждала на турнире «Большого шлема». Поэтому Ли На заслуженно стала победительницей Australian Open в 2014 году.