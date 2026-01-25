Ричмонд
День в истории: 25 января 2014 года Ли На стала первым представителем Азии, победившим на Australian Open

12 лет назад, 25 января 2014 года, Ли На стала первой азиатской теннисисткой, победившей на кортах Открытого чемпионата Австралии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ли На провела выдающуюся карьеру, не раз побеждая спортсменок из топ-10 мирового рейтинга. К сожалению, уроженке Уханя так и не удалось возглавить рейтинг WTA. Лучшим достижением Ли На стало второе место в феврале 2014 года.

Тремя годами ранее, в 2011 году, Ли На победила на «Ролан Гаррос», став первой теннисисткой из Азии, завоевавшей титул на турнире «Большого шлема». В 2014 году в Австралии китаянка не была фавориткой соревнований, однако сильнейшие на тот момент теннисистки — Серена Уильямс, Мария Шарапова, Виктория Азаренко — завершили участие в турнире, расчистив дорогу для Ли На.

Можно сказать, что китаянке досталась не самая сложная сетка на турнире. Например, в четвертьфинале, полуфинале и финале Ли На встретилась на корте с итальянкой Флавией Пеннеттой, канадкой Эжени Бушар и словачкой Доминикой Цибулковой. Это крепкие спортсменки, но ни одна из них на тот момент не побеждала на турнире «Большого шлема». Поэтому Ли На заслуженно стала победительницей Australian Open в 2014 году.

Вскоре после победы в Австралии, в том же 2014 году Ли На завершила об окончании спортивной карьеры. В 2019 году она стала первым представителем Азии, включенным в Зал теннисной славы. Ли На ведет активную жизнь и вместе с мужем воспитывает двоих детей.

