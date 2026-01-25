День в истории: 25 января 2014 года Ли На стала первым представителем Азии, победившим на Australian Open

Ли На провела выдающуюся карьеру, не раз побеждая спортсменок из топ-10 мирового рейтинга. К сожалению, уроженке Уханя так и не удалось возглавить рейтинг WTA. Лучшим достижением Ли На стало второе место в феврале 2014 года.
Тремя годами ранее, в 2011 году, Ли На победила на «Ролан Гаррос», став первой теннисисткой из Азии, завоевавшей титул на турнире «Большого шлема». В 2014 году в Австралии китаянка не была фавориткой соревнований, однако сильнейшие на тот момент теннисистки — Серена Уильямс, Мария Шарапова, Виктория Азаренко — завершили участие в турнире, расчистив дорогу для Ли На.
Можно сказать, что китаянке досталась не самая сложная сетка на турнире. Например, в четвертьфинале, полуфинале и финале Ли На встретилась на корте с итальянкой Флавией Пеннеттой, канадкой Эжени Бушар и словачкой Доминикой Цибулковой. Это крепкие спортсменки, но ни одна из них на тот момент не побеждала на турнире «Большого шлема». Поэтому Ли На заслуженно стала победительницей Australian Open в 2014 году.
Вскоре после победы в Австралии, в том же 2014 году Ли На завершила об окончании спортивной карьеры. В 2019 году она стала первым представителем Азии, включенным в Зал теннисной славы. Ли На ведет активную жизнь и вместе с мужем воспитывает двоих детей.