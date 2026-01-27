День в истории: 27 января 1980 года родился Марат Сафин

Впервые громко Марат Сафин заявил о себе на «Ролан Гаррос» в 1998 году. 18-летний теннисист тогда успешно прошел квалификацию и по ходу основного турнира переиграл действовавшего победителя Густаво Куэртена из Франции и выдающегося американца Андре Агасси. В 1999 году Сафин выиграл свой первый титул ATP тура, а в августе 2000 года россиянин выиграл свой первый «Мастерс», в Торонто. Но самой ярким триумфом того года стала победа Марата на Открытом чемпионате США. В финале 20-летнему россиянину противостоял Пит Сампрас. У американца к тому моменту было больше всего титулов «Большого Шлема» в истории (13). Несмотря на это, Сафин переиграл соперника в трех сетах.