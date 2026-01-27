День в истории: 27 января 1980 года родился Марат Сафин

Сафин начал заниматься теннисом в шесть лет под руководством своей мамы Раузы Ислановой. В двенадцать лет Сафин уехал в Испанию, где поступил в академию Панчо Альварина.
Впервые громко Марат Сафин заявил о себе на «Ролан Гаррос» в 1998 году. 18-летний теннисист тогда успешно прошел квалификацию и по ходу основного турнира переиграл действовавшего победителя Густаво Куэртена из Франции и выдающегося американца Андре Агасси. В 1999 году Сафин выиграл свой первый титул ATP тура, а в августе 2000 года россиянин выиграл свой первый «Мастерс», в Торонто. Но самой ярким триумфом того года стала победа Марата на Открытом чемпионате США. В финале 20-летнему россиянину противостоял Пит Сампрас. У американца к тому моменту было больше всего титулов «Большого Шлема» в истории (13). Несмотря на это, Сафин переиграл соперника в трех сетах.
После победы на «Мастерсе» в Париже, Сафин впервые возглавил мировой рейтинг. Суммарно россиянин провел на первом месте девять недель. Марат Сафин — один из трех теннисистов из России, возглавлявших рейтинг ATP.
На протяжении всей карьеры травмы мешали Марату реализовать себя в полной мере. В январе 2005 года Сафин в третий раз вышел в финал Australian Open. На этот раз россиянину удалось победить в турнире, переиграв в финале австралийца Ллейтона Хьюитта. Однако тот сезон стал последним для Сафина в топ-5. В 2009 году он завершил карьеру. С 2011-го по 2017 год Марат Сафин был депутатом Госдумы. В настоящее время он изредка пробует себя в качестве комментатора теннисных матчей.