День в истории: 30 января 2022 года Надаль завоевал рекордный 21-й одиночный титул на турнирах Большого шлема

Это произошло 30 января 2022 года, когда испанец выиграл Открытый чемпионат Австралии, обыграв в финале Даниила Медведева в напряженной пятисетовой борьбе (2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5). Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.
Этот триумф стал значимым для самого Надаля, который в ходе турнира пережил трудности, включая восстановление от травмы в начале сезона и сомнение в его физической готовности.
Предыдущий сезон испанец досрочно завершил в августе из-за проблем со здоровьем. Несмотря на все препятствия, испанец сумел отложить переживания в долгий ящик и действовать четко и уверенно от первого и до последнего удара ракеткой. Надаль тогда выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.
Таким образом, 35-летний Рафаэль обогнал по количеству титулов Роджера Федерера и Новака Джоковича, каждый из которых на тот момент имел по 20 побед на турнирах Большого шлема. В тот момент, несмотря на историческое достижение, Надаль был только пятым в мировом рейтинге АТР.