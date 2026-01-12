Ричмонд
Мирра Андреева поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на одну строчку и теперь занимает 8-е место в обновленном рейтинге WTA. На прошлой неделе 18-летняя спортсменка дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене.

Еще одна российская теннисистка Екатерина Александрова покинула топ-10 мирового рейтинга. Теперь 31-летняя теннисистка занимает 11-ю строчку. Также на одну позицию опустились Людмила Самсонова (18) и Вероника Кудерметова (31). Диана Шнайдер потеряла две строчки и теперь располагается на 23-м месте в рейтинге WTA.

Лидером рейтинга осталась победительница Брисбена Арина Соболенко из Беларуси, далее располагаются Ига Швентек из Польши, американки Коко Гауфф и Аманда Анисимова, пятерку лучших замыкает представительница Казахстана Елена Рыбакина.

На этой неделе российские теннисистки выступят на турнире категории WTA 500 в Аделаиде, который завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
