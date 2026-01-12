Мирра Андреева поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на одну строчку и теперь занимает 8-е место в обновленном рейтинге WTA. На прошлой неделе 18-летняя спортсменка дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене.
Еще одна российская теннисистка Екатерина Александрова покинула топ-10 мирового рейтинга. Теперь 31-летняя теннисистка занимает 11-ю строчку. Также на одну позицию опустились Людмила Самсонова (18) и Вероника Кудерметова (31). Диана Шнайдер потеряла две строчки и теперь располагается на 23-м месте в рейтинге WTA.
Лидером рейтинга осталась победительница Брисбена Арина Соболенко из Беларуси, далее располагаются Ига Швентек из Польши, американки Коко Гауфф и Аманда Анисимова, пятерку лучших замыкает представительница Казахстана Елена Рыбакина.
На этой неделе российские теннисистки выступят на турнире категории WTA 500 в Аделаиде, который завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз.