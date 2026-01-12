Вторая ракетка России неожиданно проиграла румынке в Аделаиде

Российянка Екатерина Александрова проиграла теннисистке из Румынии Жаклин Кристиан в первом раунде турнира категории в Аделаиде. Встреча завершилась победой Кристиан над Александровой со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
В следующем раунде Кристиан сыграет с победительницей в паре Дарья Касаткина (Австралия, 48) — Мария Саккари (Греция, 52).
Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Екатерина Александрова опустилась с 10-й на 11-ю позицию. Лучшей среди россиянок остается Мирра Андреева — 8-е место. Лидером рейтинга WTA остается Арина Соболенко из Беларуси.
Екатерине Александровой 31 год. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.