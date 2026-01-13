Ричмонд
Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Аделаиде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-я ракетка мира Шнайдер встречалась с финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес из Канады, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

В следующем раунде Диана Шнайдер сыграет против победительницы матча между Катериной Синяковой из Чехии и представительницей Украины Даяной Ястремской.

В другом матче дня еще одна российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг в Аделаиде. 18-я ракетка мира Самсонова уступила победительницы Уимблдона-2023 чешке Маркете Вондроушовой (1:6, 6:4, 2:6).

Также сегодня, 13 января, свои матчи проведут 33-я ракетка мира Анна Калинская и первая ракетка России Мирра Адреева. Калинская сыграет с представительницей Канады Викторией Мбоко, Андреева встретится с Мари Боузковой из Чехии.

Турнир категории WTA 500 в австралийской Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).

