Матч с участием Винус Уильямс стал самым возрастным в истории WTA

Винус Уильямс проиграла в матче первого круга турнира категории WTA 250 в австралийском Хобарте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

45-летняя Уильямс, которая занимает 576-е место в мировом рейтинге, встречалась с 38-летней Татьяной Марией из Германии. Матч завершился победой 42-й ракетки мира Марии со счетом 6:4, 6:3.

В следующем круга Татьяна Мария сыграет против представительницы Венгрии Анна Бондарь.

Как сообщает Opta, суммарный возраст участниц (84 года и 1 день) установил рекорд для основной сетки турниров WTA с момента основания тура в 1973 году.

Для Винус Уильямс и Татьяны Марии эта игра стала первой очной встречей после 2273 официальных матчей на двоих за карьеру.

Напомним, 45-летняя Винус Уильямс получила уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии.

Винус Уильямс четыре раза выиграла Australian Open в парном разряде и дважды выходила в финал турнира в одиночном разряде. За карьеру спортсменка стала победительницей семи турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14 — в парном.