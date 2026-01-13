Калинская не смогла выйти в третий круг турнира в Аделаиде

33-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей Канады Викторией Мбоко, которая располагается на 17-м месте в мировом рейтинге. Россиянка уступила в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8). По ходу третьего сета Калинская проигрывала 3:5, но смогла сравнять счет и выйти вперед. При счете 6:5 в пользу россиянки представительница Канады сравняла счет и перевела игру на тай-брейк, где оказалась сильнее. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.