Даниил Медведев обыграл Джоковича в тренировочном матче: видео

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в тренировочном сете в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

13-я ракетка мира Даниил Медведев был сильнее 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича — 7:5.

В официальных соревнованиях соперники встречались 15 раз. На счету Медведева пять побед, у Джоковича десять выигранных матчей.

11 января Даниил Медведев стал чемпионом на турнире категории ATP-250 в австралийском Брисбене. В финале он обыграл американца Брэндона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

Основная сетка Australian Open стартует 18 января. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Даниилу Медведеву через месяц исполнится 30 лет. В сезоне 2025 года завоевал один титул, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, потерпел 23 поражения при 41 выигранном матче. На турнирах «Большого шлема» Медведев в общей сложности выиграл один матч, трижды вылетев после первого раунда. Летом 2025 года Медведев принял решение о прекращении сотрудничества со своим наставником Жилем Серварой. В настоящий момент с россиянином работают наставники швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке.

