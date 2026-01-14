Даниил Медведев обыграл Джоковича в тренировочном матче: видео

Даниилу Медведеву через месяц исполнится 30 лет. В сезоне 2025 года завоевал один титул, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, потерпел 23 поражения при 41 выигранном матче. На турнирах «Большого шлема» Медведев в общей сложности выиграл один матч, трижды вылетев после первого раунда. Летом 2025 года Медведев принял решение о прекращении сотрудничества со своим наставником Жилем Серварой. В настоящий момент с россиянином работают наставники швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке.