Мирра Андреева узнала соперницу по первому кругу Australian Open

11-я ракетка мира Екатерина Александрова сыграет с одной из победительниц квалификации, как и Анастасия Павлюченкова. Диана Шнайдер встретится с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой, Анна Блинкова проведет матч с Талией Гибсон из Австралии. Анастасия Захарова сыграет с 6-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, Людмила Самсонова — с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Анна Калинская встретится с Сонай Картал из Великобритании, Оксана Селехметьева поборется за выход в следующий круг с Эллой Зайдель из Германии.