Мирра Андреева узнала соперницу по первому кругу Australian Open

В Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии-2026. По ее результатам определилась женская сетка турнира в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Первая ракетка России Мирра Андреева в первом раунде Australian Open сыграет с серебряным призером Олимпийских игр в Париже Донной Векич из Хорватии.

11-я ракетка мира Екатерина Александрова сыграет с одной из победительниц квалификации, как и Анастасия Павлюченкова. Диана Шнайдер встретится с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой, Анна Блинкова проведет матч с Талией Гибсон из Австралии. Анастасия Захарова сыграет с 6-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, Людмила Самсонова — с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Анна Калинская встретится с Сонай Картал из Великобритании, Оксана Селехметьева поборется за выход в следующий круг с Эллой Зайдель из Германии.

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси получила в соперницы француженку Тьянцоа Ракотомангу. Вторая ракетка мира полька Ига Швентек встретится с одной из победительниц квалификации, как и итальянка Джасмин Паолини. Коко Гауфф из США проведет матч с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой, еще одна американка Аманда Анисимова сыграет с Симоной Вальтерт из Швейцарии. 5-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина встретится с представительницей Словении Кайей Юван.

Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.

