Андреева обыграла Шнайдер и впервые вышла в финал Аделаиды

Первая ракетка России Мирра Андреева одержала победу в матче ½ финала турнира категории WTA 500 в австралийской Аделаиде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

8-я ракетка мира Андреева встречалась с соотечественницей Дианой Шнайдер, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Мирры Андреевой в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

В интервью после встречи Андреева призналась, что нервничала перед матчем, так как играла против своей подруги. Она отметила, что хорошо знает Шнайдер, так как весь прошлый сезон они играли вместе в парном разряде.

В сезоне-2025 Андреева и Шнайдер стали победительницами двух турниров под эгидой WTA в парном разряде. В 2024 году спортсменки завоевали серебряную медаль в парах на Олимпийских играх в Париже.

В финале турнира Андреева сыграет с 19-летней Викторией Мбоко из Канады, которая располагается на 17-м месте в рейтинге WTA. Мбоко в своем полуфинале одержала победу над представительницей Австралии Кимберли Биррелл (6:2. 6:1).


Турнир категории WTA 500 в австралийской Аделаиде завершится 17 января. Общий призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница США Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:1).

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
