Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев вышел во второй круг Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12-я ракетка мира Медведев встречался с представителем Нидерландов с Йеспером де Йонгом. Матч завершился победой россиянина в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.

В следующем круге Медведев сыграет против Кентена Алиса из Франции. Алис занимает 83-е место в мировом рейтинге. Ранее соперники встречались между собой дважды. Обе встречи остались за российским спортсменом.

«Сегодня было непросто — первый матч на новом турнире, на “Большом шлеме”. В прошлом году я почти везде проиграл в первом круге — только здесь выиграл один матч.

Рад, что сегодня победил в трех сетах, хотя некоторые из них и были неровными. Условия мне показались медленными, поэтому мы часто брали подачу друг друга. Но важнее всего — победить. Надеюсь, в следующих матчах я смогу прибавить. Когда я хорошо играю, я агрессивен. А когда я плохо играю, то становлюсь более оборонительным. Сегодня соперник был глубоко за задней линией, мне часто удавалось его подвигать и закончить у сетки. Конечно, в некоторых моментах я мог действовать четче, но это первый круг “Большого шлема”, а они всегда непростые», — сказал Медведев в интервью на корте.

Напомним, в прошлом сезоне Медведев вылетел во втором круге Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю США Лернеру Тьену в пятисетовом поединке.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше