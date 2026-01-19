Медведев вышел во второй круг Australian Open

12-я ракетка мира Медведев встречался с представителем Нидерландов с Йеспером де Йонгом. Матч завершился победой россиянина в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.
В следующем круге Медведев сыграет против Кентена Алиса из Франции. Алис занимает 83-е место в мировом рейтинге. Ранее соперники встречались между собой дважды. Обе встречи остались за российским спортсменом.
«Сегодня было непросто — первый матч на новом турнире, на “Большом шлеме”. В прошлом году я почти везде проиграл в первом круге — только здесь выиграл один матч.
Рад, что сегодня победил в трех сетах, хотя некоторые из них и были неровными. Условия мне показались медленными, поэтому мы часто брали подачу друг друга. Но важнее всего — победить. Надеюсь, в следующих матчах я смогу прибавить. Когда я хорошо играю, я агрессивен. А когда я плохо играю, то становлюсь более оборонительным. Сегодня соперник был глубоко за задней линией, мне часто удавалось его подвигать и закончить у сетки. Конечно, в некоторых моментах я мог действовать четче, но это первый круг “Большого шлема”, а они всегда непростые», — сказал Медведев в интервью на корте.
Напомним, в прошлом сезоне Медведев вылетел во втором круге Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю США Лернеру Тьену в пятисетовом поединке.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.