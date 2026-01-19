Медведев вышел во второй круг Australian Open

«Сегодня было непросто — первый матч на новом турнире, на “Большом шлеме”. В прошлом году я почти везде проиграл в первом круге — только здесь выиграл один матч.



Рад, что сегодня победил в трех сетах, хотя некоторые из них и были неровными. Условия мне показались медленными, поэтому мы часто брали подачу друг друга. Но важнее всего — победить. Надеюсь, в следующих матчах я смогу прибавить. Когда я хорошо играю, я агрессивен. А когда я плохо играю, то становлюсь более оборонительным. Сегодня соперник был глубоко за задней линией, мне часто удавалось его подвигать и закончить у сетки. Конечно, в некоторых моментах я мог действовать четче, но это первый круг “Большого шлема”, а они всегда непростые», — сказал Медведев в интервью на корте.