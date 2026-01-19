Теннисистка покинула корт в Австралии в инвалидном кресле: видео

127-я ракетка мира из Канады Марина Стакушич не смогла закончить матч первого раунда Открытого чемпионата Австралии против австралийки Присциллы Хон, которая располагается на 121-м месте в мировом рейтинге.
В третьем сете при счете 1:6, 6:4, 5:3 в пользу Хон Стакушич упала на корт из-за сильных судорог, и смогла покинуть его только с помощью врачей в кресле-коляске. Представительница Канады была вынуждена сняться с матча.
Присцилла Хон в следующем раунде встретится с Ивой Йович из США, которая в первом круге обыграла соотечественницу Кэти Волынец (6:2, 6:3).
Ранее одна из бой-герл упала в обморок во время матча из-за жары. Девушку увели с корта и оказали первую помощь.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.