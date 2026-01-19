Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисистка покинула корт в Австралии в инвалидном кресле: видео

Матч первого круга Открытого чемпионата Австралии завершился досрочно для канадской теннисистки Марины Стакушич.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

127-я ракетка мира из Канады Марина Стакушич не смогла закончить матч первого раунда Открытого чемпионата Австралии против австралийки Присциллы Хон, которая располагается на 121-м месте в мировом рейтинге.

В третьем сете при счете 1:6, 6:4, 5:3 в пользу Хон Стакушич упала на корт из-за сильных судорог, и смогла покинуть его только с помощью врачей в кресле-коляске. Представительница Канады была вынуждена сняться с матча.

Присцилла Хон в следующем раунде встретится с Ивой Йович из США, которая в первом круге обыграла соотечественницу Кэти Волынец (6:2, 6:3).

Ранее одна из бой-герл упала в обморок во время матча из-за жары. Девушку увели с корта и оказали первую помощь.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.