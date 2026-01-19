Шнайдер победила чемпионку Уимблдона в 1-м круге Australian Open

22-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Чехии и чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой. Матч завершился победой Шнайдер в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:3.
В интервью на корте Шнайдер отметила, что не могла нащупать свою игру в первом сете, но у нее получилось собраться и переломить ход встречи.
В следующем круге Шнайдер сыграет против представительницы Австралии Талии Гибсон. Гибсон в первом круге одержала победу над россиянкой Анной Блинковой (6:1, 6:3).
В другом матче дня первая ракетка России Мирра Андреева обыграла Донну Векич из Хорватии (4:6, 6:3, 6:0). Оксана Селехметьева была сильнее Эллы Зайдель из Германии (6:3, 3:6, 6:0). Анастасия Захарова уступила шестой ракетке мира из США Джессике Пегуле (2:6, 1:6).
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.