Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

«Я его совсем не знал, но начал изучать, посмотрел видео. Увидел, что в прошлом году он взял сет у Джоковича. Начал изучать его игру и подумал: “Вау, почему он в квалификации был?” У него же потрясающая подача, бэкхенд, он отлично двигается, борется. Его уровень намного выше квалификации.



Я серьезно подошел к матчу и с самого начала старался показывать хороший теннис. Получился интересный матч, в какой-то момент Жайме начал играть невероятно, заколачивать навылет из любой точки. Я старался бороться, ждал своего момента, дождался — и победил», — сказал Рублев в интервью на корте.