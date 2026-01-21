Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

15-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Португалии Жайме Фарией, который занимает 151-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянина в четырех сетах со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.
«Я его совсем не знал, но начал изучать, посмотрел видео. Увидел, что в прошлом году он взял сет у Джоковича. Начал изучать его игру и подумал: “Вау, почему он в квалификации был?” У него же потрясающая подача, бэкхенд, он отлично двигается, борется. Его уровень намного выше квалификации.
Я серьезно подошел к матчу и с самого начала старался показывать хороший теннис. Получился интересный матч, в какой-то момент Жайме начал играть невероятно, заколачивать навылет из любой точки. Я старался бороться, ждал своего момента, дождался — и победил», — сказал Рублев в интервью на корте.
В следующем круге Рублев сыграет против 21-го номера мирового рейтинга Франсиско Серундуло из Аргентины. Ранее спортсмены встречались между собой четыре раза. Три матча остались за аргентинцем. Рублев обыграл его лишь однажды в 2023 году на турнире в Бостаде.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.