Россиянка Селехметьева сотворила сенсацию на Australian Open

101-я ракетка мира Селехметьева встречалась с полуфиналисткой Australian Open-2025 Паулой Бадосой из Испании, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 39 минут.
Для Селехметьевой это первая в карьере победа над теннисисткой из топ-30. 23-летняя спортсменка также впервые вышла в третий круг на турнирах «Большого шлема». В следующем раунде Селехметьева встретится с шестой ракеткой мира и финалисткой US Open-2024 Джессикой Пегулой из США.
Ранее в третий круг турнира в Мельбурне вышли 7-я ракетка мира Мирра Андреева, 22-й номер мирового рейтинга Диана Шнайдер и 33-я ракетка мира Анна Калинская. Андреева обыграла Марию Саккари из Греции, Шнайдер была сильнее представительницы Австралии Талии Гибсон, Калинская одержала победу над Юлией Грабер из Австрии.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является девятая ракетка мира Мэдисон Киз из США.