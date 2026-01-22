Все российские участники 2-го круга Australian Open идут дальше

Барьер второго круга успешно миновали все семь россиян, сыгравших в нем: у мужчин дальше прошли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, а у женщин — Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Оксана Селехметьева.
Пары третьего раунда Australian Open с участием россиян:
- Даниил Медведев (12) — Фабио Марожан (Венгрия, 47)
- Андрей Рублев (15) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 21)
- Карен Хачанов (18) — Лучано Дардери (Италия, 25)
- Мирра Андреева (7) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, 79)
- Диана Шнайдер (22) — Элина Свитолина (Украина, 12)
- Анна Калинская (33) — Ига Швентек (Польша, 2)
- Оксана Селехметьева (101) — Джессика Пегула (США, 6)
В первом круге из турнира выбыли пять российских теннисисток: Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (18), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (64) и Анастасия Захарова (105).
Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер. В женском одиночном разряде титул защищает американка Мэдисон Киз.