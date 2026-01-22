Ричмонд
40-летний Вавринка побил один из рекордов Федерера

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» и экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка провел 49-й в карьере пятисетовый матч на турнирах серии «Большого шлема».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии швейцарец Стэн Вавринка в пяти сетах переиграл француза Артюра Жеа — 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). Этот матч стал для Вавринки 49-м пятисетовым на турнирах «Большого шлема».

Тем самым Вавринка установил новый рекорд, превзойдя достижение своего именитого соотечественника Роджера Федерера. Легендарный 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», завершивший карьеру в 2021 году, провёл на «мэйджорах» 48 пятисетовых поединков.

В третьем круге Australian Open Стэн Вавринка сыграет с победителем матча, в котором встречаются американей Тейлор Фриц и чех Вит Копршива.

Бывшая третья ракетка мира Вавринка в декабре объявил, что 2026 год станет для него последним в туре. Вавринка трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», причем в каждом из финалов — Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016 — брал верх над действующей первой ракеткой мира (испанцем Рафаэлем Надалем и дважды над сербом Новаком Джоковичем).

Помимо этого, в активе Вавринки еще один финал на «Ролан Гаррос» (2017), 16 титулов ATP в одиночном разряде, олимпийское золото (2008 в парном разряде вместе с Роджером Федерером) и Кубок Дэвиса (2014).

