Теннисистку из России отстранили в рамках борьбы с коррупцией

Санкции за нарушения также получила 22-летняя сербская теннисистка Никол Палечек. Вместе с ними отстранены и официальные лица: Марко Ристич (Сербия), Жолт Багоси и Тамаш Тарнай (оба — Венгрия). Отмечается, что никто из этих пяти человек не стал обжаловать свое временное отстранение. В каких конкретно нарушениях TACP их обвиняет, не уточняется.