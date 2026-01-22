Теннисистку из России отстранили в рамках борьбы с коррупцией

Алану Туаеву отстранили от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении Теннисной антикоррупционной программы (TACP). Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Санкции за нарушения также получила 22-летняя сербская теннисистка Никол Палечек. Вместе с ними отстранены и официальные лица: Марко Ристич (Сербия), Жолт Багоси и Тамаш Тарнай (оба — Венгрия). Отмечается, что никто из этих пяти человек не стал обжаловать свое временное отстранение. В каких конкретно нарушениях TACP их обвиняет, не уточняется.
26-летняя Туаева, достигшая наивысшего в своей карьере мирового рейтинга в одиночном разряде (1282-е место) в сентябре 2025 года, временно отстранена с 19 декабря 2025 года.
Лучшим результатом 22-летней Палечек было 1248-е место в мировом рейтинге в июне 2021-го. Она отстранена с 24 декабря 2025 года.