Медведев вышел в ⅛ финала AO, отыгравшись с 0:2 по сетам

12-я ракетка мира Медведев встречался с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который занимает 47-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой россиянина в пяти сетах со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа и 46 минут.
Медведев провел 23-й пятисетовик в карьере и одержал 10-ю победу. Теннисист в пятый раз отыгрался со счета 0:2 по сетам. Даниил Медведев впервые с US Open-2024 вышел во вторую неделю на турнирах «Большого шлема».
— В прошлом году я проиграл все матчи на турнирах «Большого шлема» одинаково — проигрывал 0:2 по сетам, сравнивал, делал брейк, но уступал. И в этот раз в пятом сете я повел с брейком, и он отыгрался. Я думал: «Только не это». Но мне удалось удержаться.
После первого сета я злился на себя за то, что не смог сыграть лучше. И думаю, из-за этого мне было тяжело войти во второй сет. А после второго я уже понял, что если хочу победить, то мне нужно отпустить все это. И даже в пятом сете у меня проходили хорошие удары, — сказал Медведев в интервью на корте.
В ⅛ финала Медведев сыграет против представителя США Лернера Тьена. Счет личных встреч между теннисистами 2:1 в пользу американца. В прошлом сезоне Тьен обыграл россиянина во втором круге Australian Open.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.