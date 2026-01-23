Медведев вышел в ⅛ финала AO, отыгравшись с 0:2 по сетам

— В прошлом году я проиграл все матчи на турнирах «Большого шлема» одинаково — проигрывал 0:2 по сетам, сравнивал, делал брейк, но уступал. И в этот раз в пятом сете я повел с брейком, и он отыгрался. Я думал: «Только не это». Но мне удалось удержаться.



После первого сета я злился на себя за то, что не смог сыграть лучше. И думаю, из-за этого мне было тяжело войти во второй сет. А после второго я уже понял, что если хочу победить, то мне нужно отпустить все это. И даже в пятом сете у меня проходили хорошие удары, — сказал Медведев в интервью на корте.