Путинцева разозлила турецких фанатов танцем на АО-2026: видео

94-я ракетка мира Путинцева обыграла 112-й номер мирового рейтинга Сонмез в трех сетах со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 34 минуты.
На трибунах присутствовало большое количество турецких болельщиков. Они поддерживали Сонмез. Судья на вышке не раз успокаивала зрителей и делала им замечания. После окончания встречи Путинцеву освистали и встретили ее победу неодобрительным гулом. В ответ теннисистка исполнила танец перед трибунами с недовольными фанатами.
Юлия Путинцева впервые с 2024 года вышла в ⅛ финала на турнирах «Большого шлема».
В следующем раунде Путинцева встретится с победительницей противостояния между Джасмин Паолини из Италии и американкой Ивой Йович.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.