Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путинцева разозлила турецких фанатов танцем на АО-2026: видео

Представительница Казахстана Юлия Путинцева одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии над Зейнеп Сонмез из Турции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

94-я ракетка мира Путинцева обыграла 112-й номер мирового рейтинга Сонмез в трех сетах со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 34 минуты.

На трибунах присутствовало большое количество турецких болельщиков. Они поддерживали Сонмез. Судья на вышке не раз успокаивала зрителей и делала им замечания. После окончания встречи Путинцеву освистали и встретили ее победу неодобрительным гулом. В ответ теннисистка исполнила танец перед трибунами с недовольными фанатами.

Юлия Путинцева впервые с 2024 года вышла в ⅛ финала на турнирах «Большого шлема».

В следующем раунде Путинцева встретится с победительницей противостояния между Джасмин Паолини из Италии и американкой Ивой Йович.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей чемпионкой турнира является 9-я ракетка мира Мэдисон Киз из США.