Шнайдер проиграла украинке в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Украины Элиной Свитолиной, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA. Россиянка уступила украинке в двух сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты.

Свитолина вышла в ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии в шестой раз в карьере. В следующем раунде 31-летняя спортсменка встретится с победительницей матча между первой ракеткой России Миррой Андреевой и Еленой-Габриэлой Русе из Румынии, которая занимает 79-е место в мировом рейтинге.

Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг на турнирах «Большого шлема» в пятый раз подряд. Последний раз она проходила дальше третьего раунда в 2024 году на US Open.


Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025. Действующей победительницей соревнований в одиночном разряде является представительница США Мэдисон Киз.

