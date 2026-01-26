41-летняя Звонарева вышла в ¼ финала Australian Open в паре

Для Веры Звонаревой предстоящий четвертьфинал станет 12‑м на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. Россиянка трижды выигрывала титулы на ТБШ: в 2006 и 2020 годах— на Открытом чемпионате США, в 2012‑м — на Открытом чемпионате Австралии.