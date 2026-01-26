41-летняя Звонарева вышла в ¼ финала Australian Open в паре

41-летняя Звонарева и 27-летняя Сибахара встречались с американкой Эйшей Мухаммад и представительницей Австралии Эрин Рутлифф. Матч завершился победой российско-японского дуэта в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа и 24 минуты.
Для Веры Звонаревой предстоящий четвертьфинал станет 12‑м на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. Россиянка трижды выигрывала титулы на ТБШ: в 2006 и 2020 годах— на Открытом чемпионате США, в 2012‑м — на Открытом чемпионате Австралии.
В четвертьфинале Australian Open Звонарева и Сибахара сыграют с Кимберли Биррелл и Талией Гибсон из Австралии.
В начале января Звонарева в паре с Эной Сибахарой дошла до финала турнира категории WTA 125 в Канберре, где уступила россиянке Марии Козыревой и Ирине Шиманович из Беларуси.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победители в парном разряде получат $622,1 тыс, финалисты — $335,2 тыс.