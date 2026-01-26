Ричмонд
Прошлогодняя чемпионка Australian Open из США вылетела в ⅛ финала

Представительница США Джессика Пегула одержала победу над соотечественницей Мэдисон Киз в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Шестая ракетка мира Пегула обыграла чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час и 18 минут.

9-я ракетка мира Киз не смогла защитить очки за прошлогодний титул и по итогам турнира опустится минимум на 15-ю строчку в мировом рейтинге.

Джессика Пегула в четвертый раз одержала победу над соперницей из топ-10 на турнирах «Большого шлема» и в девятый раз вышла в четвертьфинал на ТБШ. Пегула впервые за три года пробилась в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии.

За выход в полуфинал соревнований Пегула поборется с соотечественницей Амандой Анисимовой. Анисимова впервые в карьере вышла в ¼ финала в Мельбурне, обыграв Ван Синьюй из Китая в двух сетах со счетом 7:6 (4), 6:4. Напомним, в прошлом сезоне американка дошла до финала Уимблдона и US Open.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.

