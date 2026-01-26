Ричмонд
Рыбакина разгромила соперницу и вышла ¼ финала Australian Open

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

5-я ракетка мира Рыбакина встречалась с представительницей Бельгии Элизе Мертенс, которая занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге. Матч завершился победой Рыбакиной в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут.

В последних 18 матчах Рыбакина одержала 17 побед, проиграв лишь представительнице Чехии Каролине Муховой в Брисбене.

Для Елены Рыбакиной выход в ¼ финала на турнирах «Большого шлема» стал первым за два года. В 2024 году спортсменка вышла в четвертьфинал Уимблдона.

В следующем раунде Рыбакина встретится с победительницей матча между 168-й ракеткой мира Мэддисон Инглис из Австралии и Игой Швентек из Польши, которая располагается на 2-м месте в рейтинге WTA.

Напомним, лучшим результатом Рыбакиной на Australian Open является выход в финал в 2023 году.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.