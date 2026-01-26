Синнер в девятый раз подряд вышел в четвертьфинал ТБШ

Синнер встречался с соотечественником Лучано Дардери, который располагается на 25-й строчке рейтинга АТР. Матч завершился победой второй ракетки мира в трех сетах со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 2 часа и 8 минут.
Янник Синнер в 14‑й раз вышел в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», причем в девятый раз подряд. На его счету уже 19 побед подряд в туре. Кроме того, итальянец сравнялся с легендарным Джимом Курье по количеству побед на Australian Open — у обоих теперь 18.
В следующем раунде Синнер сыграет против победителя матча между Беном Шелтоном из США и представителем Норвегии Каспером Руудом.
Напомним, Янник Синнер дважды выиграл титул в Австралии. В 2024 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева. В 2025 году был сильнее Александра Зверева из Германии.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.