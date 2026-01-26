Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер в девятый раз подряд вышел в четвертьфинал ТБШ

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал победу в матче ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Синнер встречался с соотечественником Лучано Дардери, который располагается на 25-й строчке рейтинга АТР. Матч завершился победой второй ракетки мира в трех сетах со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 2 часа и 8 минут.

Янник Синнер в 14‑й раз вышел в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», причем в девятый раз подряд. На его счету уже 19 побед подряд в туре. Кроме того, итальянец сравнялся с легендарным Джимом Курье по количеству побед на Australian Open — у обоих теперь 18.

В следующем раунде Синнер сыграет против победителя матча между Беном Шелтоном из США и представителем Норвегии Каспером Руудом.

Напомним, Янник Синнер дважды выиграл титул в Австралии. В 2024 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева. В 2025 году был сильнее Александра Зверева из Германии.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше