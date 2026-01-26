Синнер в девятый раз подряд вышел в четвертьфинал ТБШ

Янник Синнер в 14‑й раз вышел в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», причем в девятый раз подряд. На его счету уже 19 побед подряд в туре. Кроме того, итальянец сравнялся с легендарным Джимом Курье по количеству побед на Australian Open — у обоих теперь 18.