Календарь теннисных турниров на 2026 год

Рассказываем о предстоящих крупных теннисных турнирах 2026 года с участием российских спортсменов и мировых звезд. Когда начинается «Уимблдон» или когда стартует итоговый турнир-2026 — ищите даты в нашем календаре.

Источник: Reuters

Редакция проекта Спорт Mail собрала в одном материале календарь и расписание главных турниров тенниса в 2026 году. В него вошли как соревнования серии «Большого шлема» — самые престижные теннисные турниры, так и турниры серий ATP и WTA, на которых традиционно выступают лучшие теннисисты мира.

Расписание матчей WTA и ATP

Сначала разберемся с аббревиатурами, которые могут показаться непонятными. WTA — это Women's Tennis Association, международная женская теннисная ассоциация. На турнирах под эгидой WTA играют женщины — в одиночном разряде и в паре.

ATP — это Association of Tennis Professionals, ассоциация профессиональных теннисистов, объединяющая мужской тур. Соответственно, на турнирах ATP выступают мужчины, также в одиночном и парном разрядах.

Отдельно стоят турниры серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и Открытый чемпионат США. Они проводятся одновременно для ATP и WTA: на этих соревнованиях играют и мужчины, и женщины, а также разыгрываются турниры смешанных пар.

Январь 2025: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
5 января - 11 январяWTAТурнир WTA 500Брисбен, АвстралияАрина Соболенко
5 января - 11 январяWTAТурнир WTA 250Окленд, Новая ЗеландияЭлина Свитолина
5 января - 11 январяATPТурнир ATP 250ГонконгАлександр Бублик
5 января - 11 январяATPТурнир ATP 250Брисбен, АвстралияДаниил Медведев
12 января - 18 январяWTAТурнир WTA 500Аделаида, АвстралияМирра Андреева
12 января - 18 январяWTAТурнир WTA 250Хобарт, АвстралияЭлизабетта Коччаретто
12 января - 18 январяATPТурнир ATP 250Аделаида, АвстралияТомаш Махач
12 января - 18 январяATPТурнир ATP 250Окленд, Новая ЗеландияЯкуб Меншик
18 января - 1 февраляWTA, ATPОткрытый чемпионат АвстралииМельбурн, Австралия

Февраль 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
2 февраля - 8 февраляWTAТурнир WTA 500Абу-Даби, ОАЭ
2 февраля - 8 февраляWTAТурнир WTA 250Клуж-Напока, Румыния
2 февраля - 8 февраляWTAТурнир WTA 250Острава, Чехия
2 февраля - 8 февраляATPТурнир ATP 250Монпелье, Франция
8 февраля - 15 февраляWTAТурнир WTA 1000Доха, Катар
8 февраля - 15 февраляATPТурнир ATP 500Роттердам, Нидерланды
8 февраля - 15 февраляATPТурнир ATP 250Буэнос-Айрес, Аргентина
8 февраля - 15 февраляATPТурнир ATP 500Даллас, США
16 февраля - 22 февраляWTAТурнир WTA 1000Дубай, ОАЭ
16 февраля - 22 февраляATPТурнир ATP 500Доха, Катар
16 февраля - 22 февраляATPТурнир ATP 250Делрей-Бич, США
16 февраля - 22 февраляATPТурнир ATP 500Рио-де-Жанейро, Бразилия
23 февраля - 1 мартаATPТурнир ATP 500Дубай, ОАЭ
23 февраля - 1 мартаATPТурнир ATP 500Акапулько, Мексика
23 февраля - 1 мартаATPТурнир ATP 250Сантьяго, Чили
23 февраля - 1 мартаWTAТурнир WTA 500Мерида, Мексика
23 февраля - 1 мартаWTAТурнир WTA 250Остин, США

Март 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
2 марта - 9 мартаATPТурнир серии МастерсИндиан Уэллс, США
2 марта - 9 мартаWTAТурнир WTA 1000Индиан Уэллс, США
16 марта - 23 мартаATPТурнир серии МастерсМайами, США
16 марта - 23 мартаWTAТурнир WTA 1000Майами, США

Апрель 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
30 марта - 5 апреляATPТурнир ATP 250Хьюстон, США
30 марта - 5 апреляATPТурнир ATP 250Марракеш, Марокко
30 марта - 5 апреляATPТурнир ATP 250Бухарест, Румыния
30 марта - 5 апреляWTAТурнир WTA 500Чарльстон, США
30 марта - 5 апреляWTAТурнир WTA 250Богота, Колумбия
6 апреля - 12 апреляATPТурнир серии МастерсМонте-Карло, Монако
6 апреля - 12 апреляWTAТурнир WTA 500Линц, Австрия
13 апреля - 19 апреляATPТурнир ATP 500Барселона, Испания
13 апреля - 19 апреляATPТурнир ATP 500Мюнхен, Германия
13 апреля - 19 апреляWTAТурнир WTA 500Штутгарт, Германия
13 апреля - 19 апреляWTAТурнир WTA 250Руан, Франция
20 апреля - 27 апреляATPТурнир серии МастерсМадрид, Испания
20 апреля - 27 апреляWTAТурнир WTA 1000Мадрид, Испания

Май 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
4 мая - 11 маяWTAТурнир WTA 1000Рим, Италия
4 мая - 11 маяATPТурнир серии МастерсРим, Италия
28 мая - 24 маяATPТурнир ATP 500Гамбург, Германия
28 мая - 24 маяATPТурнир ATP 250Женева, Швейцария
28 мая - 24 маяWTAТурнир WTA 500Страсбург, Франция
28 мая - 24 маяWTAТурнир WTA 250Рабат, Марокко

Июнь 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
24 мая - 7 июняATP, WTA"Ролан Гаррос"Париж, Франция
8 июня - 14 июняATPТурнир ATP 250Штутгарт, Германия
8 июня - 14 июняATPТурнир ATP 250Хертогенбос, Нидерланды
8 июня - 14 июняWTAТурнир WTA 250Хертогенбос, Нидерланды
8 июня - 14 июняWTAТурнир WTA 500Лондон, Великобритания
15 июня - 21 июняATPТурнир ATP 500Халле, Германия
15 июня - 21 июняATPТурнир ATP 500Лондон, Великобритания
15 июня - 21 июняWTAТурнир WTA 500Берлин, Германия
15 июня - 21 июняWTAТурнир WTA 250Ноттингем, Великобритания
21 июня - 28 июняATPТурнир ATP 250Санта-Понсе, Испания
21 июня - 28 июняATPТурнир ATP 250Истборн, Великобритания
22 июня - 28 июняWTAТурнир WTA 500Бад-Хомбург, Германия
22 июня - 28 июняWTAТурнир WTA 250Истборн, Великобритяния

Июль 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
29 июня - 12 июляATP, WTA"Уимблдон"Лондон, Великобритания
13 июля - 19 июляATPТурнир ATP 250Бостад, Швеция
13 июля - 19 июляATPТурнир ATP 250Гштаад, Швейцария
13 июля - 19 июляATPТурнир ATP 250Умаг, Хорватия
13 июля - 19 июляWTAТурнир WTA 250Яссы, Румыния
20 июля - 26 июляWTAТурнир WTA 250Гамбург, Германия
20 июля - 26 июляWTAТурнир WTA 250Прага, Чехия
20 июля - 26 июляATPТурнир ATP 250Кицбюэль, Австрия
20 июля - 26 июляATPТурнир ATP 250Эшторил, Португалия
27 июля - 2 августаATPТурнир ATP 500Вашингтон, США
27 июля - 2 августаATPТурнир ATP 250Лос-Кабос, Мексика
27 июля - 2 августа
WTA
Турнир ATP 500
Вашингтон, США

Август 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
3 августа - 10 августаWTAТурнир WTA 1000Торонто, Канада
3 августа - 10 августаATPТурнир серии МастерсМонреаль, Канада
10 августа - 17 августаATPТурнир серии МастерсЦинциннати, США
10 августа - 17 августаWTAТурнир WTA 1000Цинциннати, США
13 августа - 29 августаATPТурнир ATP 250Уинстон-Сейлем, США
24 августа - 20 августаWTAТурнир ATP 500Монтеррей, Мексика
24 августа - 20 августаWTAТурнир ATP 250Кливленд, США

Сентябрь 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоцииацияТурнирМесто проведенияПобедитель
31 августа - 13 сентябряATP, WTAОткрытый чемпионат СШАНью-Йорк, США
14 сентября - 20 сентябряWTAТурнир WTA 500Гвадалахара, Мексика
14 сентября - 20 сентябряWTAТурнир WTA 500Сан-Паулу, Бразилия
21 сентября - 27 сентябряWTAТурнир WTA 500Сингапур, Сингапур
21 сентября - 27 сентябряWTAТурнир WTA 250Сеул, Южная Корея
21 сентября - 27 сентябряATPТурнир ATP 250Чэнду, Южная Корея
21 сентября - 27 сентябряATPТурнир ATP 250Ханчжоу, Китай

Октябрь 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
28 сентября - 5 октябряWTAТурнир WTA 1000Пекин, Китай
28 сентября - 5 октябряATPТурнир ATP 500Пекин, Китай
28 сентября - 5 октябряATPТурнир ATP 500Токио, Япония
5 октября - 11 октябряATPТурнир серии МастерсШанхай, Китай
12 октября - 18 октябряWTAТурнир WTA 1000Ухань, Китай
19 октября - 25 октябряWTAТурнир WTA 500Осака, Япония
19 октября - 25 октябряATPТурнир ATP 250Алматы, Казахстан
19 октября - 25 октябряWTAТурнир WTA 500Нинбо, Китай
26 октября - 1 ноябряWTAТурнир WTA 500Токио, Япония
26 октября - 1 ноябряATPТурнир ATP 500Базель, Швейцария
26 октября - 1 ноябряATPТурнир ATP 500Вена, Австрия

Ноябрь 2026: главные игры и матчи

ДатыАссоциацияТурнирМесто проведенияПобедитель
22 октября - 8 ноябряATPТурнир серии МастерсПариж, Франция
2 ноября - 8 ноябряWTAТурнир WTA 250Ченнай, Индя
2 ноября - 8 ноябряWTAТурнир WTA 250Цзюцзян, Китай
2 ноября - 8 ноябряWTAТурнир WTA 250Гонконг
9 ноября - 15 ноябряATPТурнир ATP 250Стокгольм, Швеция
9 ноября - 15 ноябряWTAИтоговый турнир Эр-Рияд, Судовская Аравия
16 ноября - 22 ноябряATPИтоговый турнир Турин, Италия

Декабрь 2026: главные игры и матчи

В декабре традиционно турниры не проводятся, а спортсмены уходят в заслуженные, но непродолжительные отпуска. Новый сезон стартует в последних числах декабря.

Где смотреть соревнования по большому теннису

Если вы хотите не только следить за новостями и результатами матчей, но и смотреть игры в прямом эфире и записи — рассказываем, где вы можете это сделать.

В России крупные турниры по теннису в 2026 году телеканалы не показывают. Посмотреть игры можно онлайн — в посвященных теннису пабликах в ВК энтузиасты сами озвучивают и комментируют видеотрансляции.