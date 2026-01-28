Календарь теннисных турниров на 2026 год

Редакция проекта Спорт Mail собрала в одном материале календарь и расписание главных турниров тенниса в 2026 году. В него вошли как соревнования серии «Большого шлема» — самые престижные теннисные турниры, так и турниры серий ATP и WTA, на которых традиционно выступают лучшие теннисисты мира.
Расписание матчей WTA и ATP
Сначала разберемся с аббревиатурами, которые могут показаться непонятными. WTA — это Women's Tennis Association, международная женская теннисная ассоциация. На турнирах под эгидой WTA играют женщины — в одиночном разряде и в паре.
ATP — это Association of Tennis Professionals, ассоциация профессиональных теннисистов, объединяющая мужской тур. Соответственно, на турнирах ATP выступают мужчины, также в одиночном и парном разрядах.
Отдельно стоят турниры серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и Открытый чемпионат США. Они проводятся одновременно для ATP и WTA: на этих соревнованиях играют и мужчины, и женщины, а также разыгрываются турниры смешанных пар.
Январь 2025: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|5 января - 11 января
|WTA
|Турнир WTA 500
|Брисбен, Австралия
|Арина Соболенко
|5 января - 11 января
|WTA
|Турнир WTA 250
|Окленд, Новая Зеландия
|Элина Свитолина
|5 января - 11 января
|ATP
|Турнир ATP 250
|Гонконг
|Александр Бублик
|5 января - 11 января
|ATP
|Турнир ATP 250
|Брисбен, Австралия
|Даниил Медведев
|12 января - 18 января
|WTA
|Турнир WTA 500
|Аделаида, Австралия
|Мирра Андреева
|12 января - 18 января
|WTA
|Турнир WTA 250
|Хобарт, Австралия
|Элизабетта Коччаретто
|12 января - 18 января
|ATP
|Турнир ATP 250
|Аделаида, Австралия
|Томаш Махач
|12 января - 18 января
|ATP
|Турнир ATP 250
|Окленд, Новая Зеландия
|Якуб Меншик
|18 января - 1 февраля
|WTA, ATP
|Открытый чемпионат Австралии
|Мельбурн, Австралия
Февраль 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|2 февраля - 8 февраля
|WTA
|Турнир WTA 500
|Абу-Даби, ОАЭ
|2 февраля - 8 февраля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Клуж-Напока, Румыния
|2 февраля - 8 февраля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Острава, Чехия
|2 февраля - 8 февраля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Монпелье, Франция
|8 февраля - 15 февраля
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Доха, Катар
|8 февраля - 15 февраля
|ATP
|Турнир ATP 500
|Роттердам, Нидерланды
|8 февраля - 15 февраля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Буэнос-Айрес, Аргентина
|8 февраля - 15 февраля
|ATP
|Турнир ATP 500
|Даллас, США
|16 февраля - 22 февраля
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Дубай, ОАЭ
|16 февраля - 22 февраля
|ATP
|Турнир ATP 500
|Доха, Катар
|16 февраля - 22 февраля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Делрей-Бич, США
|16 февраля - 22 февраля
|ATP
|Турнир ATP 500
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|23 февраля - 1 марта
|ATP
|Турнир ATP 500
|Дубай, ОАЭ
|23 февраля - 1 марта
|ATP
|Турнир ATP 500
|Акапулько, Мексика
|23 февраля - 1 марта
|ATP
|Турнир ATP 250
|Сантьяго, Чили
|23 февраля - 1 марта
|WTA
|Турнир WTA 500
|Мерида, Мексика
|23 февраля - 1 марта
|WTA
|Турнир WTA 250
|Остин, США
Март 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|2 марта - 9 марта
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Индиан Уэллс, США
|2 марта - 9 марта
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Индиан Уэллс, США
|16 марта - 23 марта
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Майами, США
|16 марта - 23 марта
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Майами, США
Апрель 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|30 марта - 5 апреля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Хьюстон, США
|30 марта - 5 апреля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Марракеш, Марокко
|30 марта - 5 апреля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Бухарест, Румыния
|30 марта - 5 апреля
|WTA
|Турнир WTA 500
|Чарльстон, США
|30 марта - 5 апреля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Богота, Колумбия
|6 апреля - 12 апреля
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Монте-Карло, Монако
|6 апреля - 12 апреля
|WTA
|Турнир WTA 500
|Линц, Австрия
|13 апреля - 19 апреля
|ATP
|Турнир ATP 500
|Барселона, Испания
|13 апреля - 19 апреля
|ATP
|Турнир ATP 500
|Мюнхен, Германия
|13 апреля - 19 апреля
|WTA
|Турнир WTA 500
|Штутгарт, Германия
|13 апреля - 19 апреля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Руан, Франция
|20 апреля - 27 апреля
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Мадрид, Испания
|20 апреля - 27 апреля
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Мадрид, Испания
Май 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|4 мая - 11 мая
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Рим, Италия
|4 мая - 11 мая
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Рим, Италия
|28 мая - 24 мая
|ATP
|Турнир ATP 500
|Гамбург, Германия
|28 мая - 24 мая
|ATP
|Турнир ATP 250
|Женева, Швейцария
|28 мая - 24 мая
|WTA
|Турнир WTA 500
|Страсбург, Франция
|28 мая - 24 мая
|WTA
|Турнир WTA 250
|Рабат, Марокко
Июнь 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|24 мая - 7 июня
|ATP, WTA
|"Ролан Гаррос"
|Париж, Франция
|8 июня - 14 июня
|ATP
|Турнир ATP 250
|Штутгарт, Германия
|8 июня - 14 июня
|ATP
|Турнир ATP 250
|Хертогенбос, Нидерланды
|8 июня - 14 июня
|WTA
|Турнир WTA 250
|Хертогенбос, Нидерланды
|8 июня - 14 июня
|WTA
|Турнир WTA 500
|Лондон, Великобритания
|15 июня - 21 июня
|ATP
|Турнир ATP 500
|Халле, Германия
|15 июня - 21 июня
|ATP
|Турнир ATP 500
|Лондон, Великобритания
|15 июня - 21 июня
|WTA
|Турнир WTA 500
|Берлин, Германия
|15 июня - 21 июня
|WTA
|Турнир WTA 250
|Ноттингем, Великобритания
|21 июня - 28 июня
|ATP
|Турнир ATP 250
|Санта-Понсе, Испания
|21 июня - 28 июня
|ATP
|Турнир ATP 250
|Истборн, Великобритания
|22 июня - 28 июня
|WTA
|Турнир WTA 500
|Бад-Хомбург, Германия
|22 июня - 28 июня
|WTA
|Турнир WTA 250
|Истборн, Великобритяния
Июль 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|29 июня - 12 июля
|ATP, WTA
|"Уимблдон"
|Лондон, Великобритания
|13 июля - 19 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Бостад, Швеция
|13 июля - 19 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Гштаад, Швейцария
|13 июля - 19 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Умаг, Хорватия
|13 июля - 19 июля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Яссы, Румыния
|20 июля - 26 июля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Гамбург, Германия
|20 июля - 26 июля
|WTA
|Турнир WTA 250
|Прага, Чехия
|20 июля - 26 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Кицбюэль, Австрия
|20 июля - 26 июля
|ATP
|Турнир ATP 250
|Эшторил, Португалия
|27 июля - 2 августа
|ATP
|Турнир ATP 500
|Вашингтон, США
|27 июля - 2 августа
|ATP
|Турнир ATP 250
|Лос-Кабос, Мексика
|27 июля - 2 августа
|WTA
|Турнир ATP 500
|Вашингтон, США
Август 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|3 августа - 10 августа
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Торонто, Канада
|3 августа - 10 августа
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Монреаль, Канада
|10 августа - 17 августа
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Цинциннати, США
|10 августа - 17 августа
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Цинциннати, США
|13 августа - 29 августа
|ATP
|Турнир ATP 250
|Уинстон-Сейлем, США
|24 августа - 20 августа
|WTA
|Турнир ATP 500
|Монтеррей, Мексика
|24 августа - 20 августа
|WTA
|Турнир ATP 250
|Кливленд, США
Сентябрь 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоцииация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|31 августа - 13 сентября
|ATP, WTA
|Открытый чемпионат США
|Нью-Йорк, США
|14 сентября - 20 сентября
|WTA
|Турнир WTA 500
|Гвадалахара, Мексика
|14 сентября - 20 сентября
|WTA
|Турнир WTA 500
|Сан-Паулу, Бразилия
|21 сентября - 27 сентября
|WTA
|Турнир WTA 500
|Сингапур, Сингапур
|21 сентября - 27 сентября
|WTA
|Турнир WTA 250
|Сеул, Южная Корея
|21 сентября - 27 сентября
|ATP
|Турнир ATP 250
|Чэнду, Южная Корея
|21 сентября - 27 сентября
|ATP
|Турнир ATP 250
|Ханчжоу, Китай
Октябрь 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|28 сентября - 5 октября
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Пекин, Китай
|28 сентября - 5 октября
|ATP
|Турнир ATP 500
|Пекин, Китай
|28 сентября - 5 октября
|ATP
|Турнир ATP 500
|Токио, Япония
|5 октября - 11 октября
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Шанхай, Китай
|12 октября - 18 октября
|WTA
|Турнир WTA 1000
|Ухань, Китай
|19 октября - 25 октября
|WTA
|Турнир WTA 500
|Осака, Япония
|19 октября - 25 октября
|ATP
|Турнир ATP 250
|Алматы, Казахстан
|19 октября - 25 октября
|WTA
|Турнир WTA 500
|Нинбо, Китай
|26 октября - 1 ноября
|WTA
|Турнир WTA 500
|Токио, Япония
|26 октября - 1 ноября
|ATP
|Турнир ATP 500
|Базель, Швейцария
|26 октября - 1 ноября
|ATP
|Турнир ATP 500
|Вена, Австрия
Ноябрь 2026: главные игры и матчи
|Даты
|Ассоциация
|Турнир
|Место проведения
|Победитель
|22 октября - 8 ноября
|ATP
|Турнир серии Мастерс
|Париж, Франция
|2 ноября - 8 ноября
|WTA
|Турнир WTA 250
|Ченнай, Индя
|2 ноября - 8 ноября
|WTA
|Турнир WTA 250
|Цзюцзян, Китай
|2 ноября - 8 ноября
|WTA
|Турнир WTA 250
|Гонконг
|9 ноября - 15 ноября
|ATP
|Турнир ATP 250
|Стокгольм, Швеция
|9 ноября - 15 ноября
|WTA
|Итоговый турнир
|Эр-Рияд, Судовская Аравия
|16 ноября - 22 ноября
|ATP
|Итоговый турнир
|Турин, Италия
Декабрь 2026: главные игры и матчи
В декабре традиционно турниры не проводятся, а спортсмены уходят в заслуженные, но непродолжительные отпуска. Новый сезон стартует в последних числах декабря.
Где смотреть соревнования по большому теннису
Если вы хотите не только следить за новостями и результатами матчей, но и смотреть игры в прямом эфире и записи — рассказываем, где вы можете это сделать.
В России крупные турниры по теннису в 2026 году телеканалы не показывают. Посмотреть игры можно онлайн — в посвященных теннису пабликах в ВК энтузиасты сами озвучивают и комментируют видеотрансляции.