Соболенко — о тяжелых условиях в Мельбурне: Жара была серьезная

Напомним, Арина Соболенко в матче ¼ финала одержала победу над Ивой Йович из США, обыграв 18-летнюю спортсменку в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Соболенко в четвертый раз подряд вышла в полуфинал Australian Open. Поединок теннисисток начался в 11:30 по местному времени и продлился 1 час 30 минут.
Температура воздуха в Мельбурне сегодня, 27 января, достигла 40 ℃. Ранее организаторы несколько раз переносили время начала матчей на более раннее из-за высокой температуры. Также из-за жары некоторые матчи проходили только на кортах, оборудованных крышей.
«К концу матча на корте стало очень жарко, поэтому я рада, что крышу закрыли, пусть и наполовину. У нас появилась тень сзади корта, где можно было спрятаться. Да, жара была серьезная. Думаю, женщины просто сильнее мужчин, поэтому потом крышу пришлось закрывать уже для них.
Я знала, что в начале матча нас не заставят играть при такой жаре: если бы температура дошла до отметки 5, крышу закрыли бы, так что я была спокойна. Но когда мы закончили, показатель был около 4,4, что тоже довольно жарко. Рада, что смогла справиться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
После матча Соболенко и Йович на корт вышли участники мужского четвертьфинала Александр Зверев и Лернер Тьен. Представитель Германии Зверев был сильнее Тьена и в третий раз подряд вышел в полуфинал Australian Open.