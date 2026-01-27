Соболенко — о тяжелых условиях в Мельбурне: Жара была серьезная

«К концу матча на корте стало очень жарко, поэтому я рада, что крышу закрыли, пусть и наполовину. У нас появилась тень сзади корта, где можно было спрятаться. Да, жара была серьезная. Думаю, женщины просто сильнее мужчин, поэтому потом крышу пришлось закрывать уже для них.



Я знала, что в начале матча нас не заставят играть при такой жаре: если бы температура дошла до отметки 5, крышу закрыли бы, так что я была спокойна. Но когда мы закончили, показатель был около 4,4, что тоже довольно жарко. Рада, что смогла справиться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.