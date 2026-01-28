Рыбакина обыграла Швентек и вышла в ½ финала Australian Open

Пятая ракетка мира Рыбакина встречалась со вторым номером мирового рейтинга Игой Швентек из Польши. Матч завершился победой представительницы Казахстана в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Рыбакина сделала в этой встрече 11 эйсов.
Елена Рыбакина в четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» и во второй раз сделала это в Австралии.
«Очень довольна победой, спасибо всем за поддержку. Атмосфера была приятной. Мы с Игой хорошо друг друга знаем, и я просто старалась играть агрессивно. В первом сете у нас обеих не очень работала первая подача, поэтому мы атаковали вторую, старались давить друг на друга. А во втором я заиграла свободнее и лучше подавала. Довольна подачей в последних двух матчах. Сейчас она прекрасно работает, и я надеюсь, что так будет и дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
За выход в финал турнира Рыбакина поборется с представительницей США Джессикой Пегулой, которая в четвертьфинале была сильнее соотечественницы Аманды Анисимовой (6:2, 7:6). Пегула во второй раз в карьере дошла до стадии полуфинала на турнирах «Большого шлема». Счет личных встреч между теннисистками 3−3.
Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.