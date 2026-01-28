Рыбакина обыграла Швентек и вышла в ½ финала Australian Open

«Очень довольна победой, спасибо всем за поддержку. Атмосфера была приятной. Мы с Игой хорошо друг друга знаем, и я просто старалась играть агрессивно. В первом сете у нас обеих не очень работала первая подача, поэтому мы атаковали вторую, старались давить друг на друга. А во втором я заиграла свободнее и лучше подавала. Довольна подачей в последних двух матчах. Сейчас она прекрасно работает, и я надеюсь, что так будет и дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.