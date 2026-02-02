Мирра Андреева сохранила 7-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева осталась на седьмой строчке мирового рейтинга. На прошедшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии Андреева в третий раз подряд дошла до четвертого раунда, где уступила представительнице Украины Элине Свитолиной.
Победительница Australian Open Елена Рыбакина из Казахстана вернулась в топ-3 рейтинга WTA, поднявшись с 5-го на 3-е место. Первую строчку сохранила за собой финалистка АО-2026 Арина Соболенко из Беларуси. На втором месте располагается представительница Польши Ига Швентек.
Еще одна российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потеряла 53 позиции и теперь занимает 100-е место в мировом рейтинге. В прошлом году Павлюченкова дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, в этом сезоне она вылетела в первом круге турнира.
Оксана Селехметьева, которая впервые в карьере вышла в третий круг Australian Open поднялась на 76-е место в мировом рейтинге.
Также свою позицию в обновленном рейтинге WTA улучшила Анна Калинская, она поднялась на шесть строчек и теперь располагается на 27-м месте.
Обновленный рейтинг WTA:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 990 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7978;
3 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7610;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 6680;
5 (3). Коко Гауфф (США) — 6423;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 6103;
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4731;
8 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4267;
9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3342;
10 (12). Элина Свитолина (Украина) — 3205;
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2983…
…
18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2062…
21 (22). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…
27 (33). Анна Калинская (Россия) — 1575…
38 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1277…
75 (64) Анна Блинкова (Россия) — 868…
76 (101). Оксана Селехметьева (Россия) — 868…
100 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 765.