Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 12-го на 11-е место в рейтинге АТР. На прошедшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии Медведев дошел до ⅛ финала, где уступил представителю США Лернеру Тьену.

Еще один россиянин Андрей Рублев улучшил позицию и поднялся на 14-е место в мировом рейтинге. Карен Хачанов остался на 18-м месте в рейтинге АТР.

Финалист Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович вернулся в топ-3 мирового рейтинга, обойдя Александра Зверева из Германии.

Первую строчку рейтинга АТР уверенно удерживает чемпион Australian Open испанец Карлос Алькарас. На втором месте в списке располагается представитель Италии Янник Синнер.

Обновленный рейтинг ATP:


1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 очков;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500;
3 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5280;
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4605;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405;
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4080;
7 (9). Тейлор Фриц (США) — 3940;
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725;
9 (7). Бен Шелтон (США) — 3600;
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3235.

