В Роттердаме Карен Хачанов впервые сыграет в паре со Зверевым

Российский теннисист Карен Хачанов на турнире в Роттердаме сыграет в паре с четвертой ракеткой мира в одиночном разряде Александром Зверевым из Германии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов на предстоящем турнире ATP-500 в Роттердаме выступит в парном разряде вместе с представителем Германии Александром Зверевым. Ранее Хачанов и Зверев никогда не играли в паре.

Также на турнире выступит казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с поляком Хубертом Хуркачом. Они последний раз выступали вместе в 2020 году.

Турнир в Роттердаме пройдет с 9 по 15 февраля 2026 года.

29-летний Хачанов за карьеру одержал семь побед на турнирах под эгидой АТР. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде.

В рейтинге АТР Хачанов занимает 18-е место. Самое высокое место среди российских теннисистов в настоящий момент занимает Даниил Медведев — 11-я строчка мирового рейтинга.

