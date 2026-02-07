Отцы чемпионов: как родители Уильямс, Вудса и Агасси управляли их карьерой

Эрл оставался менеджером и главным советником Тайгера до конца 1990-х годов. Он вел переговоры о контрактах, выбирал турниры и защищал сына от СМИ. После смерти Эрла в 2006 году Тайгер потерял не только отца, но и главного стратега своей карьеры. В автобиографии Тайгер назвал отца самым важным человеком в своей жизни, который заложил основу всех его побед. Кстати, свое знаменитое прозвище «Тайгер» (Тигр) он также получил от отца, который назвал его так в честь своего боевого товарища.