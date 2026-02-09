Ричмонд
Александрова вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Вторая ракетка России Екатерина Александрова поднялась на десятую строчку одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На минувшей неделе 31-летняя россиянка дошла до финала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби, где проиграла 101-й ракетке мира Саре Бейлек из Чехии (6:7, 1:6). Александрова поднялась на одну строчку и обошла в рейтинге швейцарку Белинду Бенчич, повторив свой лучший результат в карьере. Впервые она вошла в топ-10 в октябре прошлого года.

В чемпионской гонке WTA Александрова поднялась на 71 позицию — с 90-й на 19-ю.

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила за собой седьмую строчку. Всего в топ-100 мирового рейтинга восемь россиянок.

Первую тройку мирового рейтинга по-прежнему составляют белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швентек и Елена Рыбакина из Казахстана.

Одиночный рейтинг WTA от 9 февраля:

  1. (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10990 очков
  2. (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7978;
  3. (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523;
  4. (4). Аманда Анисимова (США) — 6680;
  5. (3). Кори Гауфф (США) — 6423;
  6. (6). Джессика Пегула (США) — 6103;
  7. (7). Мирра Андреева (Россия) — 4731;
  8. (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4267;
  9. (10). Элина Свитолина (Украина) — 3205;
  10. (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3200…
    17. (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2116…
    21. (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…
    28. (27). Анна Калинская (Россия) — 1575…
    43. (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1214…
    75. (76). Оксана Селехметьева (Россия) — 878…
    83. (75). Анна Блинкова (Россия) — 848.

