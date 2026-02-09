Александрова вернулась в топ-10 рейтинга WTA

На минувшей неделе 31-летняя россиянка дошла до финала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби, где проиграла 101-й ракетке мира Саре Бейлек из Чехии (6:7, 1:6). Александрова поднялась на одну строчку и обошла в рейтинге швейцарку Белинду Бенчич, повторив свой лучший результат в карьере. Впервые она вошла в топ-10 в октябре прошлого года.