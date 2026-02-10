Актуальный рейтинг ATP: кто первая ракетка мира прямо сейчас

Рейтинг формируется на основе очков, набранных за выступления на турнирах за последние 52 недели: чем престижнее турнир и чем дальше игрок проходит по сетке, тем больше очков он получает. В зачет идут результаты ограниченного числа турниров (турниры Большого шлема, Masters 1000, ряд ATP 500 и 250 и др.), а каждую неделю очки «старше года» списываются и заменяются новыми. Такая система позволяет довольно точно отражать текущую форму и стабильность теннисиста.
Рейтинг АТР на 9 февраля:
1. Карлос Алькарас (Испания) — 13150 очков.
2. Янник Синнер (Италия) — 10300.
3. Новак Джокович (Сербия) — 5280.
4. Александр Зверев (Германия) — 4605.
5. Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.
6. Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3950.
7. Тэйлор Фритц (США) — 3940.
8. Алекс де Минор (Австралия) — 3835.
9. Бен Шелтон (США) — 3560.
10. Александр Бублик (Казахстан) — 3235.
11. Даниил Медведев (Россия) — 3060
15. Андрей Рублев (Россия) — 2510
18. Карен Хачанов (Россия) — 2320