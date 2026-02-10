Ричмонд
Актуальный рейтинг ATP: кто первая ракетка мира прямо сейчас

Рейтинг ATP — это официальная система, по которой мужских теннисистов-профессионалов ранжирует Ассоциация теннисистов-профессионалов. Он показывает, какое место в «табели о рангах» занимает каждый игрок.

Источник: Reuters

Рейтинг формируется на основе очков, набранных за выступления на турнирах за последние 52 недели: чем престижнее турнир и чем дальше игрок проходит по сетке, тем больше очков он получает. В зачет идут результаты ограниченного числа турниров (турниры Большого шлема, Masters 1000, ряд ATP 500 и 250 и др.), а каждую неделю очки «старше года» списываются и заменяются новыми. Такая система позволяет довольно точно отражать текущую форму и стабильность теннисиста.

Рейтинг АТР на 9 февраля:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 13150 очков.

2. Янник Синнер (Италия) — 10300.

3. Новак Джокович (Сербия) — 5280.

4. Александр Зверев (Германия) — 4605.

5. Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.

6. Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3950.

7. Тэйлор Фритц (США) — 3940.

8. Алекс де Минор (Австралия) — 3835.

9. Бен Шелтон (США) — 3560.

10. Александр Бублик (Казахстан) — 3235.

11. Даниил Медведев (Россия) — 3060

15. Андрей Рублев (Россия) — 2510

18. Карен Хачанов (Россия) — 2320

