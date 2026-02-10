Актуальный рейтинг ATP: кто первая ракетка мира прямо сейчас

Рейтинг формируется на основе очков, набранных за выступления на турнирах за последние 52 недели: чем престижнее турнир и чем дальше игрок проходит по сетке, тем больше очков он получает. В зачет идут результаты ограниченного числа турниров (турниры Большого шлема, Masters 1000, ряд ATP 500 и 250 и др.), а каждую неделю очки «старше года» списываются и заменяются новыми. Такая система позволяет довольно точно отражать текущую форму и стабильность теннисиста.