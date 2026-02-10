Актуальный рейтинг WTA: кто его возглавляет

Узнать больше по теме

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.