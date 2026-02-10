Актуальный рейтинг WTA: кто его возглавляет

Он формируется по тем же принципам, что и у мужчин: за каждый турнир игрок получает очки в зависимости от категории соревнований (Турниры Большого шлема, WTA 1000, WTA 500, WTA 250 и др.) и достигнутого раунда.
В зачет идут лучшие результаты за последние 52 недели (система «best of» для ограниченного количества турниров), поэтому старые очки постепенно «сгорают», а новые, набранные на текущих турнирах, заменяют их. Такая «скользящая» годовая система позволяет рейтингу относительно точно отражать текущую форму и стабильность теннисисток, а также определяет посев и допуск на турниры.
Рейтинг WTA на 9 февраля.
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 10990 очков.
2. Ига Швёнтек (Польша) — 7978.
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523.
4. Аманда Анисимова (США) — 6680.
5. Кори Гауфф (США) — 6423.
6. Джессика Пегула (США) — 6103.
7. Мирра Андреева (Россия) — 4731
8. Жасмин Паолини (Италия) — 4267.
9. Элина Свитолина (Украина) — 3205.
10. Екатерина Александрова (Россия) — 3200
17. Людмила Самсонова (Россия) — 2116
21. Диана Шнайдер (Россия) — 1953
28. Анна Калинская (Россия) — 1575
43. Вероника Кудерметова (Россия) — 1214