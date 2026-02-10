Ричмонд
Актуальный рейтинг WTA: кто его возглавляет

Рейтинг WTA — это официальная система, по которой Женская теннисная ассоциация ранжирует профессиональных теннисисток, то есть определяет их места в мировом табеле о рангах.

Источник: Reuters

Он формируется по тем же принципам, что и у мужчин: за каждый турнир игрок получает очки в зависимости от категории соревнований (Турниры Большого шлема, WTA 1000, WTA 500, WTA 250 и др.) и достигнутого раунда.

В зачет идут лучшие результаты за последние 52 недели (система «best of» для ограниченного количества турниров), поэтому старые очки постепенно «сгорают», а новые, набранные на текущих турнирах, заменяют их. Такая «скользящая» годовая система позволяет рейтингу относительно точно отражать текущую форму и стабильность теннисисток, а также определяет посев и допуск на турниры.

Рейтинг WTA на 9 февраля.

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 10990 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) — 7978.

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523.

4. Аманда Анисимова (США) — 6680.

5. Кори Гауфф (США) — 6423.

6. Джессика Пегула (США) — 6103.

7. Мирра Андреева (Россия) — 4731

8. Жасмин Паолини (Италия) — 4267.

9. Элина Свитолина (Украина) — 3205.

10. Екатерина Александрова (Россия) — 3200

17. Людмила Самсонова (Россия) — 2116

21. Диана Шнайдер (Россия) — 1953

28. Анна Калинская (Россия) — 1575

43. Вероника Кудерметова (Россия) — 1214

