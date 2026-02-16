Россиянки Шнайдер и Панова вышли во 2-й круг турнира в Дубае в паре

Шнайдер и Панова встречались с дуэтом Ирина Хромачева (Россия) — Алдила Сутджиади (Индонейзия). Матч завершился победой российской пары в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.
В следующем раунде Диана Шнайдер и Александра Павнова сыграют против представительниц Румынии Жаклин Кристиан и Елены-Габриэлы Русе.
Напомним, в минувшем сезоне Диана Шнайдер выступала в паре с еще одной россиянкой Миррой Андреевой. Вместе теннисистки завоевали два титула на турнирах в Брисбене и Майами. По итогам 2025 года спортсменки отобрались на Итоговый турнир, где не смогли выйти из группы.
В 2024 году Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную награду на Олимпийских играх в Париже, уступив в финале итальянкам Джасмин Паолини и Саре Эррани.
Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 21 февраля. Его общий призовой фонд составляет $4,08 млн. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются Тейлор Таунсенд из США и Катерина Синякова из Чехии.