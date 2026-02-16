Андреева сыграет с Касаткиной на турнире WTA-1000 в Дубае

В марте 2025 года Касаткина объявила о том, что она будет выступать за Австралию. Ранее она выступала под российским флагом и долгое время была первой ракеткой России. После смены спортивного гражданства Касаткина откатилась с 12-го на 61-е место в одиночном рейтинге WTA. В январе этого года 28-летняя уроженка Тольятти официально получила гражданство Австралии.