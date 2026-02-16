Ричмонд
Андреева сыграет с Касаткиной на турнире WTA-1000 в Дубае

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина обыграла немку Лауру Зигемунд (6:2, 6:3) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча против 52-й ракетки мира продолжалась 1 час 24 минуты. Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Зигемунд один эйс, две двойные ошибки и три из семи реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Касаткина сыграет с действующей чемпионкой турнира и первой ракеткой России Миррой Андреевой. Счет в личных встречах — 1−1.

В марте 2025 года Касаткина объявила о том, что она будет выступать за Австралию. Ранее она выступала под российским флагом и долгое время была первой ракеткой России. После смены спортивного гражданства Касаткина откатилась с 12-го на 61-е место в одиночном рейтинге WTA. В январе этого года 28-летняя уроженка Тольятти официально получила гражданство Австралии.

В феврале 2025 года, за месяц до смены спортивного гражданства Касаткиной, Андреева обошла ее в одиночном рейтинге WTA и дебютировала в топ-10, отобрав у нее звание первой ракетки России.

Хардовый турнир WTA-1000 в Дубае с призовым фондом 4,1 млн долларов завершится в субботу, 21 февраля. В прошлогоднем финале турнира Андреева обыграла датчанку Клару Таусон (7:6, 6:1).

