Шнайдер не смогла пробиться в третий круг WTA-1000 в Дубае

Россиянка проиграла с «баранкой» в трех сетах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Встреча спортсменок продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 0:6.

По ходу матча Йович сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Шнайдер подала навылет три раза, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Йович сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой, являющейся пятой ракеткой мира. Призовой фонд турнира которого превышает 4 млн долларов.

Шнайдер 21 год, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

