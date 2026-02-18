Хачанов вышел в ¼ финала в Дохе и может сыграть с Алькарасом

Матч против 61-й ракетки мира продолжался 2 часа 1 минуту. Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. У его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Хачанов впервые с августа прошлого года сумел добраться до четвертьфинала турнира ATP. Тогда он дошел до финала «Мастерса» в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону (7:6, 4:6, 6:7).
Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и французом Валантеном Руайе, который занимает 60-е место в одиночном рейтинге ATP. Счет в личных против Алькараса — 0−5, против Руайе — 1−0.
Хардовый турнир в Дохе с призовым фондом 2,8 млн долларов завершится в субботу, 21 февраля. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублев, который в прошлогоднем финале обыграл британца Джека Дрейпера (7:5, 5:7, 6:1).