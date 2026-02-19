Мирра Андреева проиграла шестой ракетке мира на турнире в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае. В четвертьфинале россиянка уступила Аманде Анисимовой со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7). В третьем сете при счете 6:5 Андреева не подала на матч.
Анисимова в ½ финала сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой.
Турнир в Дубае завершится 21 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет 4 миллионов долларов. В прошлом году турнир выиграла Андреева.
Мирра Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в мировом рейтинге. На счету 18-летней спортсменки четыре титула WTA в одиночном разряде.
Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.