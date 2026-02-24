Ричмонд
WTA указала флаг России рядом с именем Селехметьевой на турнире в Остине

Впервые с 2022 года российский флаг появился рядом с именем теннисистки.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Женская теннисная ассоциация (WTA) указала российский флаг рядом с именем 76-й ракетки мира Оксаны Селехметьевой в матче первого круга на турнире WTA-250 в Остине (США).

На старте соревнований россиянка одолела 95-ю ракетку мира американку Алисию Паркс. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Флаг России появился рядом с фамилией Селехметьевой после завершения первого сета. С 2022 года теннисистки из России выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Несмотя на то, что WTA и ATP не отстраняла от соревнований теннисистов из России и Беларуси, она по-прежнему не высвечивает флаг этих стран во время турниров.

Во втором круге турнира в Остине Селехметьева сыграет с бывшей российской теннисисткой Камиллой Рахимовой, которая ныне представляет Узбекистан.

Соревнования в Остине проходят с 23 февраля по 1 марта. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула. Общий призовой фонд турнира составляет более 280 тысяч долларов.

