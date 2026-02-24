Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов обыграл Шевченко и прошел во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист в трех сетах обыграл Александра Шевченко, который с 2024 года выступает за Казахстан.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов (16-я ракетка мира) в трех сетах обыграл казахстанского спортсмена Александра Шевченко (92-я ракетка мира) в первом круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

По ходу матча Шевченко выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Хачанов подал навылет четыре раза, также допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Хачанова станет американец Дженсон Бруксби, являющийся 49-й ракеткой мира.

Турнир проходит в Дубае (ОАЭ) с 23 по 28 февраля. Общий призоврй фонд турнира более трех млн долларов.

На момент 24 февраля Хачанов идет на 16-м месте в рейтинге ATP с 2450 очками. В топ-3 входят серб Новак Джокович (5280), итальянец Янник Синнер (10400) и испанец Карлос Алькарас (13550).

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше