Хачанов обыграл Шевченко и прошел во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов (16-я ракетка мира) в трех сетах обыграл казахстанского спортсмена Александра Шевченко (92-я ракетка мира) в первом круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
По ходу матча Шевченко выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Хачанов подал навылет четыре раза, также допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Хачанова станет американец Дженсон Бруксби, являющийся 49-й ракеткой мира.
Турнир проходит в Дубае (ОАЭ) с 23 по 28 февраля. Общий призоврй фонд турнира более трех млн долларов.
На момент 24 февраля Хачанов идет на 16-м месте в рейтинге ATP с 2450 очками. В топ-3 входят серб Новак Джокович (5280), итальянец Янник Синнер (10400) и испанец Карлос Алькарас (13550).