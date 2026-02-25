Ричмонд
Россиянка Захарова вышла во второй круг турнира в Остине

Анастасия Захарова одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA 250 в американском Остине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

88-я ракетка мира Захарова встречалась с представительницей США Мэри Стояной, которая занимает 176-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа и 3 минуты.

В следующем раунде Захарова встретится с еще одной представительницей США Эшлин Крюгер, которая располагается на 103-й строчке в рейтинге WTA.

Напомним, на прошедшем турнире категории WTA 1000 в Дубае Захарова как лаки-лузер попала в основную сетку и дошла до второго раунда, где уступила Антонии Ружич из Хорватии. По итогам выступления россиянка прибавила 16 позиций в мировом рейтинге.

Турнир категории WTA 250 в Остине завершится 1 марта. Его общий призовой фонд составляет $283,4 тыс. Действующей чемпионкой турнира является 5-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В этом году она не приехала защищать титул в Остине, так как завоевала трофей в Дубае.

