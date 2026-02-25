Медведев обыграл олимпийского чемпиона на турнире в Дубае

Встреча против 99-й ракетки мира продолжалась 1 час 14 минут. Медведев сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-поинтов. Вавринка трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех.
Медведев четвертый год подряд выхдит в ¼ финала турнира в Дубае. В 2023 году он становился победителем турнира, в 2024-м — дошел до полуфинала, а в прошлом году остановился на четвертьфинале.
Следующим соперником Медведева станет 49-я ракетка мира Дженсон Бруксби из США, обыгравший в параллельной встрече россиянина Карена Хачанова (7:6, 6:4). Счет в личных встречах — 1−0 в пользу Медведева.
Вавринка является бывшей третьей ракеткой мира в одиночном разряде, трехкратным победителем турниров Большого шлема и олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде. 40-летний швейцарец проводит свой прощальный сезон в профессиональном туре. После матча состоялась торжественная церемония в его честь.
Хардовый турнир в Дубае с призовым фондом около 3,3 млн долларов завершится в субботу, 28 февраля. Действующим чемпионом турнира является грек Стефанос Циципас, обыгравший в прошлогоднем финале канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3).