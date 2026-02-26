Ричмонд
Селехметьева обыграла экс-россиянку Рахимову на турнире в Остине

Российская теннисистка Оксана Селехметьева одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 250 в американском Остине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

76-я ракетка мира Селехметьева встречалась с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой, которая занимает 92-ю строчку в мировом рейтинге. Матч завершился победой Селехметьевой в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут.

Напомним, Рахимова в конце прошлого года сменила спортивное гражданство, объявив, что с нового сезона будет выступать за Узбекистан.

Оксана Селехметьева в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира под эгидой WTA. Россиянка в live-рейтинге уже поднялась на 69-е место.

За выход в полуфинал турнира Селехметьева поборется с победительницей противостояния между Каей Юван из Словении и американки Пейтон Стирнс.

Ранее WTA в матче первого круга с Алисией Паркс указала флаг России напротив фамилии Селехметьевой.


Турнир категории WTA 250 в Остине завершится 1 марта. Его общий призовой фонд составляет $283,4 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является 5-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В этом году она не приехала защищать титул в Остине, так как завоевала трофей в Дубае.