Селехметьева обыграла экс-россиянку Рахимову на турнире в Остине

76-я ракетка мира Селехметьева встречалась с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой, которая занимает 92-ю строчку в мировом рейтинге. Матч завершился победой Селехметьевой в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут.
Напомним, Рахимова в конце прошлого года сменила спортивное гражданство, объявив, что с нового сезона будет выступать за Узбекистан.
Оксана Селехметьева в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира под эгидой WTA. Россиянка в live-рейтинге уже поднялась на 69-е место.
За выход в полуфинал турнира Селехметьева поборется с победительницей противостояния между Каей Юван из Словении и американки Пейтон Стирнс.
Ранее WTA в матче первого круга с Алисией Паркс указала флаг России напротив фамилии Селехметьевой.
Турнир категории WTA 250 в Остине завершится 1 марта. Его общий призовой фонд составляет $283,4 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является 5-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В этом году она не приехала защищать титул в Остине, так как завоевала трофей в Дубае.