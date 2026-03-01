Исинбаева, Ромашина и Мыскина: спортсменки, которые быстро вернули форму после родов

Многие думают, что после родов на восстановление уходит минимум год. Но эти три спортсменки вернулись в отличную форму за считаные месяцы — и не просто похудели, а снова начали тренироваться, выступать и даже побеждать. В нашей статье вы узнаете, что помогло этим знаменитым чемпионкам быстро восстановить отличную форму после долгого перерыва.
Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, мама двоих детей
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала мамой дважды — в 2014 и 2019 годах. Возвращение к физической активности началось у нее почти сразу: уже через неделю после родов она делала легкую разминку — наклоны, приседания без веса и дыхательные упражнения.
Она не ждала идеального момента и не искала отговорок. Даже влажную уборку квартиры превратила в часть своей тренировки: «Это мой первый фитнес-комплекс», — шутила она.
Через пару недель Елена добавила упражнения, которые выполняла прямо у себя дома на балконе:
- приседания без веса — 3 подхода по 15 раз;
- планку — начинала с 20 секунд, постепенно доводя до минуты;
- ежедневную растяжку спины и ног утром и вечером.
Питание Елена строила с учетом грудного вскармливания: полностью исключила шоколад, цитрусовые и фастфуд, сделав ставку на простые, натуральные продукты — овощные супы, гречку, творог, кисломолочные продукты и отварное мясо. Пила не менее двух литров воды в день.
Уже через полтора месяца Елена вернулась к прежней своей прежней форме. В то время она всерьез рассматривала возможность участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и хотя в итоге не выступила, ее тело сохранило ту самую грацию и силу, которые сделали ее легендой мирового спорта.
Светлана Ромашина — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина ушла в декрет в 2017 году, после рождения дочери. Возвращение в спорт началось не сразу — первые месяцы давались ей тяжело. «Не было гибкости, не было мышц. Казалось, я все забыла», — признавалась спортсменка в своих интервью.
Но за плечами были годы тренировок, и тело сохранило память о каждом движении. Уже через шесть недель после родов, получив разрешение врача, Светлана вернулась в воду. Начинала она с базовой водной гимнастики, постепенно добавляя элементы программы и дыхательные упражнения.
Через два месяца она перешла к полноценным тренировкам — четыре раза в неделю по полтора часа. Основное внимание уделяла гибкости, координации и дыханию, постепенно возвращая в программу сложные элементы. При этом она не сидела на диетах. Ее питание было простым и регулярным: на завтрак — овсянка с яйцом, на обед — рыба с овощами, на ужин — творог или натуральный йогурт.
Главным принципом возвращения в форму стало постоянство: даже если не было сил, она приходила в бассейн хотя бы на полчаса. Через полгода тренировки вошли в привычный ритм.
Этот настрой и дисциплина привели ее обратно в сборную России, а в 2021 году — на высшую ступень пьедестала на Олимпиаде в Токио. Став самой возрастной олимпийской чемпионкой в истории синхронного плавания, она доказала: материнство — не конец спортивной карьеры, а ее новая, еще более осознанная глава.
Анастасия Мыскина — вице-президент Федерации тенниса России, мама троих сыновей
Анастасия Мыскина завершила профессиональную карьеру в 2013 году, но ее фигура до сих пор вызывает восхищение. У нее трое сыновей, и ни одна из беременностей не стала поводом отказаться от заботы о себе.
После каждого рождения ребенка Анастасия начинала с простого: ежедневные прогулки пешком — минимум час в день, легкая растяжка утром и перед сном, а также осознанное отношение к еде. Она перестала есть «от скуки» и стала прислушиваться к настоящему чувству голода.
В зал она не ходила, но строго следила за питанием: полностью исключила сладкое, мучное и фастфуд, сделав основой рациона овощи, зеленые салаты и нежирное мясо. Вместо кофе и пакетированных соков пила зеленый чай. Ела часто, но понемногу — из маленькой тарелки, чтобы не переедать, но и не голодать. Ее подход можно выразить одной фразой, которую она сама часто цитирует: «Как говорила великая балерина Майя Михайловна Плисецкая, надо меньше жрать».
Уже через 2−3 месяца после родов Анастасия возвращалась к своей прежней фигуре. Хотя в большой теннис она не вернулась, ее образ стал примером для тысяч женщин: быть мамой и оставаться в форме — возможно, если не искать оправданий, а просто начать заботиться о себе.
Эти три спортсменки — разные по своему характеру и жизненному пути, но их объединяет одно: ни одна из них не ждала идеальных условий и не перестала заботиться о себе, даже став мамой. Они доказали не только себе, но и всему миру, что вернуться в форму после длительного перерыва можно без жестких ограничений и давления — достаточно регулярности, простых привычек и уважения к своему телу.