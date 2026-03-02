Три лучших российских теннисиста застряли в Дубае

Ранее стало известно, что Андрей Рублев и Даниил Медведев не смогли улететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
«Нет, не успел (вылететь), еще в Дубае ждем», — приводит слова Хачанова «РИА Новости Спорт».
Напомним, на прошлой неделе российские теннисисты выступали на турнире категории АТР-500 в Дубае. Карен Хачанов покинул соревнования на стадии ⅛ финала, проиграв американцу Дженсону Бруксби. Андрей Рублев вылетел в полуфинале, уступив представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Даниил Медведев стал чемпионом турнира, после отказа Грикспора выйти на корт из-за травмы.
Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир, он стал чемпионом турнира в Дубае в 2023 году.
Как сообщает Marca, все спортсмены получили гарантии вылета утром 3 марта, однако этот рейс возможен лишь при условии открытия воздушного пространства страны.
Российские теннисисты должны принять участие на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Соревнования стартуют 4 марта и завершатся 15 марта.