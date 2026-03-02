Андрей Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге АТР

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на одну строчку в мировом рейтинге и теперь занимает 17-е место. На прошлой неделе Рублев принял участие в турнире категории АТР-500 в Дубае. Россиянин дошел до полуфинала, где уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору.
Звание первой ракетки России продолжает удерживать Даниил Медведев. Спортсмен также выступал в Дубае. Он стал чемпионом турнира, после отказа Грикспора выйти на корт в финальном мачте из-за травмы. Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир, ранее он стал чемпионом турнира в Дубае в 2023 году.
Еще один россиянин Карен Хачанов сохранил за собой 16-ю позицию. На турнире в Дубае Хачанов вылетел на стадии ⅛ финала, проиграв американцу Дженсону Бруксби.
Лидером мирового рейтинга остается испанец Карлос Алькарас (13 550 очков). Вторую строчку занимает представитель Италии Янник Синнер (10 400). Третью позицию удерживает 38-летний серб Новак Джокович (5 280).
Ранее стало известно, что Хачанов, Рублев и Медведев не могут покинуть Дубай и вылететь на турнир серии «Мастерс» в американский Индиан-Уэллс из-за закрытого воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке.