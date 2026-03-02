Андрей Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге АТР

Звание первой ракетки России продолжает удерживать Даниил Медведев. Спортсмен также выступал в Дубае. Он стал чемпионом турнира, после отказа Грикспора выйти на корт в финальном мачте из-за травмы. Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир, ранее он стал чемпионом турнира в Дубае в 2023 году.